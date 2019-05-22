華為「榮耀20」系列新機正式發表！拍照功能世界第2　售價曝光

▲華為「榮耀20」系列新機發表。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

華為獨立子品牌榮耀（Honor）21日召開全球發布會，推出「榮耀20」新機系列。據悉，「榮耀20」是華為被美國下禁令首支發布的智慧手機，預估銷量將會直接反映美國禁令對華為與榮耀的影響。價格方面，「榮耀20 Pro」、「榮耀20」以及「榮耀20 Lite」，售價分別約為新台幣2萬1千元、1萬7千8百元、1萬元。

綜合外媒報導，華為在發表會發表的最新旗艦機種包括「榮耀20 Pro」、「榮耀20」以及「榮耀20 Lite」，都主打高 CP 值路線，除了有合理的價格外，也延續旗艦機的硬體優勢。

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▲華為「榮耀20」除了主打拍攝功能外，還主打遊戲體驗。（圖／達志影像／美聯社）

報導也指出，「榮耀20」與「榮耀20 Pro」都搭載了華為最新旗艦處理器「麒麟980」，在性能與散熱程度上都有所提升，配備4800萬像素的四鏡頭相機，在拍攝夜景與大場景等都擁有優勢，其中「榮耀20 Pro」相機還被DxOMark評比成績111分，排名世界第二，僅次華為P30 Pro與三星Galaxy S10 5G版（112分並列第一）。

除了主打拍攝功能外，還主打遊戲體驗，預期將成為低價手機的市場主力，「榮耀20」與「榮耀20 Pro」也搭配 6.26 英吋液晶螢幕，具有側面指紋辨識技術。顏色部分，「榮耀20」有幻影藍、幻夜黑及冰島白；「榮耀20 Pro」有藍水翡翠與幻夜星河。

▲「榮耀20」與「榮耀20 Pro」都搭載了華為最新旗艦處理器「麒麟980」。（圖／達志影像／美聯社）

「榮耀20 Lite」搭載華為處理器麒麟710，後置三鏡頭，價格為3款新機中最低。「榮耀20 Pro」、「榮耀20」以及「榮耀20 Lite」，售價分別為599歐元（約新台幣2萬1千元）、499歐元（約新台幣1萬7千8百元）和299歐元（約新台幣1萬元）。

由於「榮耀 20」系列新機搭載Google Play與Google服務，在華為被封殺後，榮耀系列新機在寬限期90天後是否能夠更新Android系統仍是未知數，華為官方在發表會上也僅強調手機技術層面，對封殺一事避而不談。