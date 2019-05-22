美國稱不會跟伊朗發生戰爭　伊朗：制裁就是戰爭！

▲白宮表示伊朗威脅若升高，將派遣航母與B-52轟炸機前往彈壓。圖為本月9日在蘇彝士運河附近航行的美國航母「林肯號」。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

伊 朗一名高層官員表示，儘管美國官員聲稱他們不是要跟伊朗發生戰爭，但華府對伊制裁，就等同對伊全面開戰。這種行為必將得到伊朗明確有力的回應。

伊朗官媒Press TV周三(22日)報導，伊朗最高國安會的伊斯蘭革命代表、前伊朗核談判代表團團長賈利利(Saeid Jalili)在最近的德黑蘭會議上發表上述談話。

賈利利說：「敵人(美國)聲稱不是要跟伊朗軍事對抗，甚至尋求跟伊朗對話。但必須曉得：對伊朗的任何制裁，都被認為是對伊朗的戰爭行為。這種行為必將得到伊朗明確有力的回應。」

賈利利質疑說：「美國有人表示正在對伊朗進行嚴厲制裁，並且正式宣布決定向伊朗施加最大壓力。這難道不是針對伊朗的戰爭嗎？」

賈利利表示，伊朗尋求建設性的互動，而非最終陷入雙輸的對抗。他更重申伊朗會捍衛自身尊嚴。他說：「在捍衛自己的權利、利益和價值觀時，伊朗人民不會屈從美國的要求。

」 美國政府在2018年5月單方面退出《伊朗核協議》，並且對伊朗實施濟制裁。2018年11月，美國宣布再次對伊朗採取「最嚴厲」的制裁措施，試圖限制該國的石油出口，並對該國的濟施加額外壓力。

然而，「國際危機組織」(ICG)一份引用美國政府內部評估的報告顯示，美國政府對伊朗的「極限施壓」政策已瀕臨失敗。 該報告引述該組織跟美國高級官員談話內容說：「政府內部評估出來的初步結論是：美國使用的極限施壓方法、無論從從抗議到制裁，都未能遏制伊朗的任何行為，德黑蘭方面亦也沒有回到談判桌上。」

最近幾周美方加大了「極限施壓」的力度。在波斯灣地區部署了一個航空母艦戰鬥群和B-52轟炸機，還聲稱受到伊朗的「威脅」。

美國代理國防部長沙納漢更表示：美國在波斯灣地區部署武力，是「為了阻止伊朗可能發動的攻擊」，而並非為了發動戰爭，美國政府不希望情勢擴大。

對此，伊朗仍未有讓步跡象。伊朗「伊斯蘭革命衛隊」司令薩拉米19日表示，伊朗不想要戰爭，但也做好了自衛準備。薩拉米說，伊朗當前面臨的威脅已經逼近本國邊境，伊斯蘭革命衛隊已經做好了應對威脅的準備。他同時批評美國信奉霸權主義，壓迫和干涉其他國家，這種做法不會帶來權力，只會四面樹敵。

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▲不滿美國經濟烴裁，伊朗人民在街頭焚燒美國國旗。（圖／達志影像／美聯社）