「挺台參加WHA」聖文森發言超熱血　3分影片曝光！網友感動噴淚

▲友邦聖文森在WHA上力挺我國，3分影片曝光惹哭許多網友。（圖／翻攝自綠黨）

記者趙蔡州／綜合報導

世界衛生大會（WHA）20日開幕，台灣已連續3年未受邀參加，儘管14友邦提案「讓台灣作為觀察員參加WHA」，但大會最後仍決定不納入議程。桃園市綠黨市議員王浩宇22日就在臉書分享，友邦聖文森（聖文森及格瑞納丁）在辯論中力挺我國的影片，許多網友看了都直呼真的超感動。

影片中可以看見，聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）表示，再一次又要來辯論「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」這項議程，他期望「有一天這個議案能通過」，台灣人民正當的期望能夠被實現，能以純粹的公共健康考量，出席理應是世界衛生大會的場合。

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▲14友邦提案讓台灣作為觀察員參加WHA。（圖／翻攝自WHO官網）

布朗接著指出，不讓台灣出席是毫無原則基礎的，允許台灣以觀察員身分參加大會，這個論點是直接且明確的，中國政府對台灣沒有管轄及控制權，「無法合理地聲稱他們能在這代表台灣，台灣從未被定義為中華人民共和國的一部分」、「因為這兩個地區擁有分開、自主、獨立且非常不同的政府」。

他認為，台灣參與大會「非但不像中華人民共和國代表說的不合法，又或是違反了任何決議」，因為事實上台灣在過去就曾以觀察員身分參與大會，「他們現在不在這的唯一理由是，基於北京政府不喜歡台北現任政府的事實」、「這樣是對的嗎」、「台灣2300萬人的衛生利益，應該因為一個政府喜好被拿來要脅嗎」。

▲許多友邦和歐美各國爭取台灣加入WHA。（圖／路透社）

他強調，「如果台灣真的是中國的一部分，過去還能被以觀察員身分被邀請參加嗎？我的國家『聖文森』的一部分，也能以觀察員的身分被邀請出席嗎」，希望大會能把「台灣作為觀察員參加WHA」納入議程。

綠黨市議員王浩宇表示，友邦和歐美各國爭取台灣加入WHA，越來越多的國家認為「台灣就是台灣」，幫助我們在國際上爭取空間，反觀國內卻有政黨為了自己的政治利益，選擇與打壓台灣的中共靠攏，「台灣人是不是更該團結一致對外」。