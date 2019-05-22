「無限期延後」！日本兩大電信商宣布　華為P30 Lite新機暫緩發售

▲日本兩大電信商宣布，無限期延後發售華為新機。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國政府封殺中國科技品牌華為、Google也宣布終止與華為合作後，日本三大電信商中，包括KDDI和軟體銀行22日都宣布，無限期延後發售華為新款智慧型手機「P30 lite」。日本最大電信商NTT docomo也已經考慮停止接受華為華為新手機的購機預約。

根據日經中文網報導，軟銀原本從14日開始接受客戶預約華為P30 lite，但22日就已經停止接受預約，已經預約的客戶也會聯絡取消。軟銀公關部門表示，延期原因是「正在確認是否處於能安心向顧客銷售的狀況，決定延期發售。」

KDDI先前沒有確定華為新機的上市時間，但表示經過「綜合判斷」後，決定延期發售。目前，軟銀和KDDI都表示，未來華為銷售期尚未確定。另據《日本時報》（Japan Times）報導，KDDI和軟銀表示，由於美國政府宣面臨技術威脅，加上目前尚不清楚谷歌是否會繼續向華為提供系統服務，因此決定延後華為新機發售日期。

日本另一電信商NTT docomo原本16日才剛宣布在今年夏季推出華為最新高階機型「P30 Pro HW-02L」，不過目前也已經停止接受預約。