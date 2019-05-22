普丁地下情人秘密產下雙胞胎　安全人員駐醫院如臨大敵

▲2008年，卡巴耶娃擔任國會議員議員時的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

俄羅斯總統普丁在2014年恢復單身後，曾傳出他跟前奧霆韻律體金牌得主卡巴耶娃(Alina Kabaeva)秘密結婚。 俄媒最近報導，卡巴耶娃上月在莫斯科一家VIP醫院產下一對雙胞胎男嬰。現場更進駐大批俄羅斯聯邦安全局人員，負責檢查出入等及清場。

跟情報機關有交情的記者肯恩尼夫(Sergei Kanev)指出，36歲的卡巴耶娃在這家 醫院剖腹產下一對男嬰，操刀醫生來自義大利家，醫療中心主管蘇赫(Gennady Sukhikh)從旁協助。肯恩尼夫形容有「無數」的安全人員事前檢查醫院，並清空卡巴耶娃所住的整棟樓層。

卡巴耶娃生子的消息最初是由新聞網站Dom2Life報導。值得注意的是：該網站的老闆卡爾馬諾夫(Alexander Karmanov)跟普丁的好友羅滕堡(Arkady Rotenburg)十分要好。

《莫斯科共青團報》也一度報導此一消息，但後來刪除。 新聞網站dni.ru以「卡巴耶娃生下雙胞胎後失蹤」為標題作出報導。但由卡巴耶娃擔任委員會主席的「俄羅斯國家傳媒集團」( National Media Group)旗下媒體體，則隻字不提她產子的消息。

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▲普丁與卡巴耶娃同框竹工的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

▲2004年雅典奧運，卡巴耶娃拿下韻體操個人全能金牌時的畫面。(圖／達志影像／美聯社)