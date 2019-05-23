最強消除頸紋秘招！凡士林＋乳液厚敷，實測兩周超有感

脖子是女人的第二張臉，一旦出現頸紋就要更加好好保養，雖然不能完全消失，但起碼可以淡化讓紋路越來越淺！今天就一起看看小紅書最近很紅的「自製頸膜」，材料就只有家家戶戶都有的凡士林、乳液，步驟也是超級簡單，網友實測兩周頸紋淡化有感，一起了解一下！

夏天露出脖頸線條機會增加，露出的脖子如果有紋路就不好看了！快看看小紅書網紅教學頸紋淡化的方法，這位小姐姐也是做了一個月頸紋就淡化超多呢！

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STEP1：凡士林拉提

首先將適量的凡士林塗抹於脖子上，建議可以將頭髮綁起來，不然沾到會很麻煩！

再以雙手從肩膀鎖骨處向上，慢慢按摩至脖子約30下左右，直到凡士林開始被吸收，這步驟建議一定要小心仔細慢慢、輕輕的推，如果太用力的話可能會讓紋路更重。

>>熱敷加乘效果

另外也可以在開始擦上凡士林之前，先用溫熱的毛巾熱敷3-5分鐘，會讓後續凡士林、乳液的吸收效果更好！

STEP2：身體乳按摩

凡士林吸收的差不多之後，就是另外在上一層身體乳，不一定要選擇針對皺紋的款式，可以單純用保濕、或是美白款都可以，厚厚的塗上一層後、先用手邊橫向將身體乳推開、邊進行按摩約15下。

也可以將雙手握拳、或是以指腹的力量進行按摩、拉提的動作。

STEP3：保鮮膜包裹住加速吸收

最重要的就是不要只是單擦、剪裁一塊適當大小的保鮮膜，直接蓋在脖子上當成頸膜，更可以加速凡士林乳液吸收，記得蓋上保鮮膜之前可以再補一層乳液，敷個5～10分鐘就可以取下，並將殘留的乳液按摩至吸收或直接洗掉。

網友實測堅持兩周就可以明顯看到頸紋淡化超多（當然不可能完全消失），其實關鍵就是保濕＋按摩拉提而已，果然只有懶女人沒有醜女人呢！大家快試試看，今夏露出美美的脖頸線條吧！

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書@Carina喵酱_、@甜不拉几Kk、@白鹿Betty

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