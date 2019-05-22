谷歌自動區分受眾　廣告商需先表態「是否支持墮胎」

▲ 《衛報》本月初揭露，Google提供反墮胎組織15萬美元的廣告贊助。（圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

Google（谷歌）近期因為捲入反墮胎爭議而飽受抨擊，決定改變廣告政策，規定美國、英國和愛爾蘭地區的的廣告商，未來投放廣告前都需要先表態支不支持墮胎，並分別給予「提供者」或「非提供者」的認證，之後更會自動區分廣告的受眾族群及分散地點。

根據CNBC報導，這項新政策將在6月生效，而且只適用於美國、英國和愛爾蘭地區，Google除了先調查廣告商是否會提供墮胎的服務和訊息以外，也會自動分類「墮胎」與「反墮胎」的廣告，讓觀眾自行決定「哪類墮胎廣告與他們相關」。

據悉，Google的廣告政策之所以會改變，是因為《衛報》上周發布的一份報告中，揭露谷歌提供天主教組織贊助的反墮胎集團「Obria」15萬美元（約新台幣471萬元）的贊助廣告，然而，該組織一直以來都沒有清楚表示有無提供墮胎服務。

The Verge報導，理論上，Google在新政策上將協助過濾廣告，以防止再次發生詐騙行為，然而，目前尚不清楚新政策的執行程度，儘管Google承諾會審查廣告商，而且只有提供墮胎服務的機構，才可以擁有「提供者」的認證，但仍然只能依賴Google審查這些機構。

▼ 美國猶他州（Utah）民眾聚集反對墮胎禁令。（圖／達志影像／美聯社）

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