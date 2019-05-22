大馬議員團參訪《ETtoday新聞雲》　公正黨副主席蔡添強：期待媒體跨域合作

▲ 馬來西亞國會議員訪問《ETtoday新聞雲》。（圖／記者徐文彬攝）

記者張方瑀／台北報導

由大馬拿督、全宇生技董事長彭士豪組成的國會議員團，22日至《ETtoday新聞雲》參訪，由執行董事黃寶慧介紹《ETtoday新聞雲》發展願景，期待與馬來西亞展開進一步合作。馬來西亞人民公正黨副主席蔡添強肯定《ETtoday新聞雲》作為台灣第一大數位媒體集團的影響力，並指出台灣媒體絕對有機會至大馬發展，「民主的準則，就是看該國的媒體自由空間。」

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▲馬來西亞人民公正黨副主席蔡添強（右）與執行董事黃寶慧（左） 。（圖／記者徐文彬攝）

曾因抗爭而入獄的蔡添強，今天也特別致贈所寫的新書《加影自由刑》給黃寶慧執董。他表示，這本書只是把當時在監獄裡的點滴透過日記記錄下來，馬來西亞2018年迎接60年來首次政黨輪替，必須依靠媒體來聽見人民的聲音，也透過媒體的力量來監督政府官員。他認為，媒體就像一面鏡子，可以反映出社會的好壞，除了選舉以外，也非常依賴媒體與民眾進行日常互動。

蔡添強指出，馬來西亞有非常多的華文讀者，他們習慣透過閱讀台灣媒體來了解國際脈動，「沒有任何一個國家可以免於國際影響」，加上科技給予媒體跨域能力，期待透過台灣的「新南向政策」，讓《ETtoday新聞雲》將1700萬個訂閱數的媒體經驗帶到馬來西亞。

▲本次參訪團由全宇生技董事長彭士豪帶領 。（圖／記者徐文彬攝）

檳城州立議會議長劉子健也坦言，台灣對於馬來西亞的瞭解還不夠，而大馬人才相當多元，不論是影片製作或是記者，都有許多跟台灣媒體合作的機會與方式，希望能從整個大中華地區的角度，進行台灣「新南向政策」與中國大陸「一帶一路」的「南向報導」，並利用網路社群的力量，發展東南亞新媒體。

本次「馬來西亞國會議員參訪團」特地安排至《ETtoday新聞雲》瞭解台灣媒體的發展現況，並觀看黃寶慧執董先前專訪大馬總理馬哈迪的影片。這次隨行貴賓除彭士豪、蔡添強與劉子健以外，還有馬來西亞拿督陳記光、公正黨地不佬區議員鍾少雲、公正黨烏魯雪蘭莪區議員廖書慧、雪蘭莪州議會武吉蘭樟議員黃潔冰、蔡添強副主任祕書Jack Seng與CREATE總執行長黃穎欣。

▼ 馬來西亞國會議員透過《ETtoday新聞雲》了解台灣媒體。（圖／記者徐文彬攝）