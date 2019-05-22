又暫停！新柔地鐵第5度延期　馬來西亞若毀約至少賠星國15億

▲ 新山—新加坡捷運系統預計跨越柔佛海峽，連接馬來西亞新山及新加坡的地鐵線路。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

新加坡及馬來西亞交通部長宣布，兩國已同意暫停耗資10億美元（約新台幣315億元）連接城市國家星國及馬國南部柔佛州的鐵路計畫，已經是兩國第五度延，也是馬來西亞2018年變天以來又一個被延宕的計畫，因為新政權誓言減少國債並嚴審重大投資案。

星國基礎設施統籌部長兼交通部長許文遠及馬國交通部長陸兆福21日於新加坡簽署相關文件並發表聯合聲明指出，新柔地鐵計畫將暫停興建至9月30日，馬國需為此賠償星國60萬新加坡元（約新台幣1376萬元）；且若馬國屆時仍未推進此計畫，還必須承擔新加坡面臨的逾6600萬元（約新台幣15.1億元）商定成本。

《路透社》報導，數千名馬來西亞人每天通勤到地小卻富足的新加坡上班上課，而預計在2026年完工的運輸系統每小時每方向載客量可達一萬人，是現有火車系統載客量的30倍以上。陸兆福針對延後計畫一事說明，「這並不代表我們要終止這個項目，只是希望重新評估，才能更有效的執行這項計畫。」

此前，星馬2018年暫停一項連接新加坡及馬國首都吉隆坡的高鐵計畫；分析人士預估，這項計畫需耗資約170億美元（約新台幣5.4兆元）。