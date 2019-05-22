抗議印尼總統大選「舞弊」爆衝突　至少6死逾200人受傷

▲支持普拉博沃的示威者跟鎮暴警警發生衝突 ，警方使用催淚瓦斯驅散群眾。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

外媒報導，印尼首都雅加達在印尼大選正式結果公布爆發騷亂，迄今已造成6人死亡，200多人受傷。

據報導，從21日下午開始，即有數千人上街支持敗選的總統候選人普拉博沃((Prabowo Subianto)。示威者們聚集在一起，高喊「選舉舞弊」。

儘管這次示威以和平方式進行，多數示威者事後亦和平散去，但仍有部分示威者逗留至午夜，並且跟印尼警方發生衝突，最後引發騷亂。

當地警方稱，安全部隊從22日淩晨1點左右開始驅散示威者，但遭到強烈抵抗。示威者在市集縱火，並且向員警發射煙火和投擲石塊，警方最後使用了催淚瓦斯。

事發後，普拉博沃的支持者決定在周三(22日)稍晚時舉行另一場大規模示威。當地警方已在雅加達市中心部署8千多名員警，密切關注示威者的動態。

對於這次大選的結果，普拉博沃對記者說，他相信選舉舞弊的現象很普遍。此外，他還承諾將「繼續依據憲法作出努力，捍衛人民的授權」。普拉博沃同時計畫在印尼憲法法院對選舉結果提出質疑。但本周一(20日)印尼一家選舉監督機構即以缺乏證據為由，駁回了有關這次選舉有系統性舞弊的指控。

當地時間4月17日，近1.93億合格選民湧向全國81萬個投票站，投票選出他們的總統、副總統、國家及省市地區代表。在經過8個小時的投票後，投票站於印尼西部時間17日13點關閉。經過計票後，印尼選舉委員會證實，現任總統佐科威以55.5%的得票，連任成功。