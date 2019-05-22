法國性侵案大爆發　最小11歲最高71歲都是受害者！

▲今年3月，法國性侵案大爆發。(示意圖／達志示意圖)

國際中心／綜合報導

巴黎大區近日發生多起街頭及闖入室內性侵案，引起警方和社會嚴重關切。法國內政部也在報告中指出，全法多省的性暴力犯罪案件飆升，對打擊犯罪形成嚴峻挑戰。

《巴黎人報》報導，巴黎大區塞納-馬恩省莫城(Meaux)一名32歲男子涉嫌意圖性侵一名七旬阿嬤，在上周五(17日)下午被警方逮捕，20日被解送到莫城檢方。

報導稱，16日晚下午6點左右，當地一名71歲阿嬤上街購物結束後，被嫌犯搭訕，表示要幫她提購物袋和送她回家。但進入家門突然將她撲倒，意圖性侵。阿嬤尖叫呼救，鄰居聞聲趕至，嫌犯落荒而逃。警方獲報後展開搜索，通過監視器發現跟受害者描述特徵相符的嫌犯，隨即在莫城將他當街逮捕。

本月初，巴黎司法警察局「未成年人保護大隊」(BPM)也逮捕一名37歲男子，該男子涉嫌跟鏦性侵一名受害人和意圖性侵3名未成年少女。3起案件分別於今年4月發生在巴黎十二區、二十區一帶，嫌犯的作案模式一致，都是跟蹤下課或在社區購物回家的11歲、12歲女生，待進入建築物的電梯後施暴。

警方透過基因和指紋比對，鎖定一名塞內加爾裔的法國籍犯罪嫌疑人，在他的址處將他逮捕。司法資料顯示，此人曾涉及毒品、暴力等多宗犯罪。

本月5日，一名20多歲男子在巴黎大區塞納-聖但尼省的訥伊-普萊桑斯(Neuilly-Plaisance)連績犯案。他先是試圖強行破門入屋性侵一名女子，之後又在公園等地性侵兩名受害人，甚至還意圖攻擊第4名受害者。此人來自非洲蘇丹，經利比亞抵達義大利，之後到達法國。兩年前他曾因為結夥搶劫 被莫城法庭判處3個月緩刑。

法國內政部發佈的最新報告指出，今年3月，是自2015年1月以來法國發生強暴和性侵案件最多的一個月，當中針對未成年人的犯罪尤為顯著。僅僅在3月份，法國警方和憲兵大隊就介入了1805起性暴力犯罪和1143起針對未成年人的性犯罪。