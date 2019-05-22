23歲女兒凌晨下班返家　被父親認作賊當場開槍擊斃

▲美國23歲女子深夜回家時被父親誤認為小偷槍殺，左為普萊斯莉，右為父親哲馬因。 （圖／翻攝Facebook／Greenville County Jail）

國際中心／綜合報導

美國南卡羅萊納州（State of South Carolina）23歲女子普萊斯利（Nadeja Jermainequa Pressley）在19日凌晨1點下班回家時，因43歲父親哲馬因（Jermaine Tramone Pressley）誤認為是門外有小偷要闖入，導致普萊斯利被父親當場擊斃，當哲馬因發現死者是自己女兒時，感到十分痛苦又懊悔不已。

據《紐約郵報》報導，普萊斯利在18日上夜班，回家時已經隔天凌晨1點，就在抵達家門口時，父親哲馬因認為門外的「那個人」一定是小偷，於是在沒有看清對方的情況下，直接朝門口方向開槍射擊。隨後，當哲馬因開門查看時，才發現自己誤殺了女兒。

格林維爾（Greenville）警方表示，初步調查指出，哲馬因堅持相信門外的人是小偷要試圖闖入才開槍射擊，但就在普萊斯利回家前，還曾打電話問父親是否要吃東西。

鄰居哈維（Regina Harvey）表示，事發當時他聽到兩聲槍響，走出門外後就發現到處是警察和封鎖線。教會成員古洛佛（Melvin Grover）也表示，這是一個悲傷的日子，大家都對這起事件感到悲痛萬分。

警方針對普萊斯利命案進行調查，初步認為哲馬因是誤殺，但在搜索家中時發現古柯鹼與海洛因，因此哲馬因被警方依非法持有毒品藥物等罪嫌逮捕。另外，警方也提到哲馬因未來會因普萊斯利命案再被判刑。