窮男大翻身！祭DNA找到富豪生父　繼承「20億莊園」搖身成富翁

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英國31歲護理師喬丹（Jordan Adlard Rogers）從小就聽媽媽說自己是富豪的兒子，所以長大後一直尋找真正的生父，期待能與對方相認，最後經由DNA檢驗，終於找到爸爸就是彭羅斯莊園（Penrose Estate）的主人，因此順利繼承價值5000萬英鎊（約新台幣20億元）的土地，搖身一變成為億萬富翁。

據BBC報導，喬丹原本是名護理師，雖然賺的錢足以讓他養活自己，但仍常常要面對繳不完的帳單壓力，於是他想起8歲時聽媽媽說過，他生父就是彭羅斯莊園的主人查理斯（Charles Rogers），所以他多次寫信給對方求證，但一直都沒有收到任何消息。

原來查理斯晚年染上了毒癮，沉迷在藥物的不當使用，最後嗑藥過度獨自死在車上，龐大財產頓時沒人可以繼承。他的律師2018年收到喬丹寄來的DNA試劑盒，顯示出喬丹和查理斯是真正的父子，相約見面後，他一看到喬丹就更加相信對方是查理斯的兒子，因為兩人長得十分相像，有著一模一樣的神韻。

喬丹身分被證實後，繼承了爸爸1536英畝（約621公頃）的莊園，一夕間變成億萬富翁，再也不用擔心有一堆待繳帳單，甚至也不用再繼續工作。喬丹透露，雖然現在已經辭掉護理師職位，但他未來會成立慈善機構，用爸爸的財富幫助更多需要的人，「就算變成有錢人，我也不會忘記自己的根。」對於爸爸的死亡更是感到痛心，「我寧願用所有的錢來換回父親！」

目前喬丹每周可以獲得1000英鎊的津貼（約新台幣4萬元），每年還能另外領取5.2萬英鎊（約新台200萬元）的信託基金，讓眾人都相當羨慕。喬丹計畫最近會和女友一起到紐約度假，並慢慢探索這個新接手的莊園，透過爸爸留下來的遺物來了解他生前是個怎樣的人。