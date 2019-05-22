川普將加碼逾4730億鞏固票倉　提高大豆、小麥和玉米補助　

▲ 俄亥俄州特拉華的一輛卡車內載著大豆，農民擔心長期貿易戰會影響當地大豆市場。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

消息人士表示，川普政府最快將於23日宣布另外一輪的援助計畫，用以幫助受貿易戰影響的農民們，據悉總金額可能高達150億美元（約新台幣4730億元）。

根據Bloomberg報導，新一輪的計畫大部分都與去年相同，也就是中國實施報復性關稅後，川普政府推出的的農民補助計畫，只是本次補助金額將會更多。而且消息人士表示，除了大豆、玉米和小麥之外，其他商品也會像去年一樣獲得補助。

由於計畫尚未公布，2名匿名人士表示，政府正在考慮補助大豆每蒲式耳（bushel）約2美元、小麥每蒲式耳約63美分、玉米每蒲式耳約4美分，用來彌補農民在貿易戰中的損失。相較之下，川普政府於2018年發布的補助計畫中，大豆每蒲式耳約1.65美元、小麥每蒲式耳約14美分、玉米每蒲式耳約1美分。

然而，伊利諾州（Illinois）布盧明頓（Bloomington）一家農業諮詢公司的市場分析師塞澤爾（Karl Setzer）表示，大豆期貨的價格下跌，可能導致更多人為了獲得補助而種植大豆。

此外，共和黨參議員恩斯特（Joni Ernst）指出，新的補助計畫可能會激怒玉米種植戶，雖然補助比之前的1美分還要多，但仍然不夠。因為玉米種植戶認為，他們在去年的計畫中獲得不公平待遇（short-changed），因此要求更好的待遇。對此，美國農業部也發布聲明，新的補助計畫很快就會公布，但不論如何都希望可以避免種植政策的扭曲。