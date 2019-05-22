慎入！男下葬4年自成「木乃伊」　遺體完好如初還能站立

▲25歲男子在生病治療期間去逝，家屬疑有醫療疏失，先將遺體封入棺內，放在水泥墓地內。非當事者。（示意圖／CFP）



國際中心／綜合報導

住在泰國呵叻府巴通猜縣的提拉瓦4年前過世，由於當時案件尚未終結，家屬將他的遺體放入棺材保存，直到最近才決定要進行火化，怎料開棺時，他的屍體竟然完全沒有腐爛，幾乎就像是個活人一樣，而且還能正常站立，在當地成為一項傳奇。

據泰國《每日新聞網》報導，提拉瓦死亡時才25歲，在醫院治療期間被護理師連打了多針，2015年7月1日猝死，家屬懷疑有醫療疏失，才導致他在治療過程中喪命，因此對院方提出告訴。

為了避免官司過程中難查證據，當年家屬並沒有把他的遺體火化，而是選擇放進棺材，埋在水泥墓地中，但完全沒有注射福馬林或特殊處理。如今案件已經終結，家屬19日將提拉瓦棺材從水泥裡挖出準備火化，原本以為他的遺體早就腐爛或是化為白骨，想不到一開棺，讓在場所有人員都驚訝地說不出話。

提拉瓦的屍體竟然完好如初，和4年前下葬的模樣沒太大區別，皮膚也呈現正常的膚色，甚至還可以雙手交疊的站立，不用靠任何防腐技術便自成了一具木乃伊，家屬感到訝異的同時也很欣慰。外界推測，雖然當年並沒有替提拉瓦注射福馬林，但水泥墓地隔絕了室外的空氣和水分，為屍體提供一個良好的保存環境，才會使得提拉瓦遺體4年來都沒腐爛。

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