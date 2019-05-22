金正恩初見川普前超挫：英文不夠好！　徒步橋上向文在寅訴苦

▲ 金正恩與川普2018年於新加坡首度會晤。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩自2018年起積極開拓國際舞台，以一系列元首會談改善形象，6月更與美國總統川普（Donald Trump）於新加坡舉行歷史性峰會，在全球矚目之下一派從容。但南韓總統文在寅的前幕僚爆料，這名年輕的領導人在川金會前其實為自己稍嫌不足的英語實力緊張不已。

文金二人去年4月27日在板門店首次會晤，下午曾在徒步橋散步聊天約30分鐘，但談話內容至今仍是個謎。曾任文在寅總統秘書室行政官的卓賢旻（탁현민，音譯）日前向《京畿道新聞》透露，金正恩當時便向文在寅說道，「我怕我的英文能力不夠好。相較之下，我比較擅長德文。」

請繼續往下閱讀...

▲ 文在寅及金正恩在徒步橋上泡茶聊天。（圖／青瓦臺）

2場川金會中，口譯人員都緊跟在金正恩身旁。2018年的川金首會以前也有外媒爆料，金正恩的英語程度足以應付非正式的對話，但還無法進行複雜的外交談判。專家則指出，口譯在川金2人的會晤中尤其重要，因為金正恩英語實力較弱，川普則經常脫稿演出。

金正恩曾在瑞士留學，和他的父親、北韓前領導人金正日的其他孩子一樣。據傳金正恩當時曾在瑞士學習英文，但表現沒有他預期中那麼好；據信，他在2001年就返回北韓。但金正恩在新加坡和越南峰會中的表現都還不錯，看來也能夠理解川普在河內的晚宴後對媒體發表的言論。美國廣播公司（ABC）報導，他在川普發言時不斷微笑點頭，展現出積極的反應。