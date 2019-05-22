8歲孫女遭阿公性暴力！　阿嬤冷眼罵：敢報警「爸媽會不要妳」

▲ 年幼的女童遭到爺爺性騷擾，奶奶卻知情不報 。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

南韓一名7旬男子多年前數度性騷擾當時年僅8歲的孫女，還曾試圖性侵害；孫女不聽話時甚至會拔刀威脅，日前被判處7年有期徒刑。判決結果出爐後，男子的妻子當年明明知情，卻選擇隱匿丈夫罪行、放任的行為近來也跟著曝光，引起社會大眾撻伐。

大法院3月31日宣布，判處性騷擾及意圖性侵年幼孫女的74歲金姓老翁7年徒刑及80小時的性暴力矯正課程。此外，他因違反《兒童福祉法》被移送的65歲鄭姓妻子則被判8個月徒刑及40小時的虐童矯正課程。

綜合韓媒報導，金男的兒子離婚後將女兒交給他照顧，而他在2012年10月至2018年8月間，共對孫女進行5次性騷擾、1次意圖性侵；2016年則因孫女不聽妻子的話，舉起菜刀威脅「要把妳殺了」。

當女童將爺爺的犯行告訴奶奶時，鄭女竟表示，「妳要是有管好自己的身體，就不會發生這種事。妳可以報警看看，妳爸媽就不會要妳了」，放任老公持續犯罪。

法院指出，親人的暴行讓女童產生陰影，出現憂鬱症、情緒不穩的症狀，甚至可能做出極端的選擇，因此即使金姓夫妻不滿一審判決結果，提出抗訴，仍決定維持原審。