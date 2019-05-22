友善同志與80%天主教徒！菲律賓合法同婚陷矛盾　國會線上民調74%不支持

▲2018年菲律賓同志大遊行。（圖／翻攝自Twitter／@PhilippineStar）



國際中心／綜合報導

菲律賓眾議院目前正在進行「同性婚姻合法化」法案的線上投票，所有選民都可以到網站上自由表達意見，這對宗教信仰保守的菲律賓來說，這是達到婚姻平權的一大步。去年這項承認同性戀、雙性戀、跨性別人士的「民事結合」法案，就已進入眾議院的待決程序中，但當時民調指出，有超過60%的民眾反對同性伴侶合法化。

根據《標準普爾》（Standard & Poor's）和國際LGBTI聯合會的各項民調顯示，菲律賓民眾對婚姻平權與同志權利的態度為亞洲地區最開放、最友善的國家，但是該國80％的天主教人口，卻將這項法案推向矛盾。截至目前，線上民調人數僅有24%（約7000票）支持，其餘76%（約2萬2000票）則是反對同婚合法，他們認為這從根本上就是錯的。

▲菲國民眾認為該國同婚合法之路離台灣還很遠

菲律賓在2015年首次要求最高法院取消「婚姻限定異性」的規定，2018年最高法院進行兩輪口頭辯論，檢察總長卡里達（Jose Calida）認為，「同性伴侶可以幸福地生活在一起，但他們不能要求國家承認同性婚姻，因為憲法不允許這樣的結合。」最後，首席大法官卡皮奧（Antonio Carpio）表示，同性之間的「民事伴侶關係」符合憲法，並指示對立雙方在30天內提交各自的備忘錄。

根據菲律賓立法規定，法案須在眾議院及參議院分別三讀通過，再由兩院聯席委員會整合為單一版本，交由總統簽字，才會成為法律，目前眾議院舉行的線上民調正在第17屆全國代表大會的官方網站上持續進行中。

菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)2017年出席地方LGBT忘年活動，曾一改先前反對立場，表態支持同性婚姻，他說道，「如果會讓你更幸福，我就支持」。要求LGBT團體在明年1月中前，選出團體中優秀誠實的人，代表進入內閣，籌備婚姻平權政策與相關事務。