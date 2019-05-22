葉門胡塞派無人機襲擊沙國機場　伊朗怒轟：絕不向惡霸低頭

▲ 胡塞武裝發言人Yahya Sarea。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

在德黑蘭與華府間的緊張氣氛高漲之際，伊朗支持的葉門胡塞武裝（Houthi）證實，21日以一架載有炸彈的無人機襲擊沙烏地阿拉伯的一座機場及軍事基地，目前未有任何人員傷亡的消息傳出。

這起襲擊發生在沙國西南部納季蘭省首府納季蘭，且伊朗在事發幾小時前才宣布，將濃縮鈾產能提高至3倍，儘管仍遠低於制造核武所需水準，依然引起外界憂心。此前，美國總統川普（Donald Trump）2018年5月宣布退出伊朗核協議。

此外，伊朗官媒伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報導，總統羅哈尼（Hassan Rouhani）正在尋求擴大行政權力，以應對川普政府延長及加強制裁而引發的經濟危機，更加凸顯緊張局勢。羅哈尼21日晚間發表電視談話時誓言，「人或國家可能面臨壓力，但伊朗絕對不會向惡霸低頭。」

若持續提高濃縮鈾產能，伊朗擁有的庫存量很快就會超出核協議規定的限制。德黑蘭當局將7月7日定為最後期限，要求歐洲提出新條款，否則就要在處於衝突邊緣的中東地區生產更接近武器等級的濃縮鈾。美國已經在波斯灣部署轟炸機及航空母艦，以應對伊朗對沙國的威脅。

胡塞武裝的Almasirah衛星新聞頻道指出，他們以Qasef-2K無人機襲擊納季蘭一座機場，還擊中一個火藥庫。納季蘭在沙國首都利雅德西南方840公里處，位於沙國及葉門邊境，多次成為胡塞武裝的目標。

沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）援引沙國領導的聯軍發言人馬利基上校（Col. Turki al-Maliki）說法指出，胡塞武裝「試圖襲擊」納季蘭一處平民據點，但並未詳細說明。馬利基將胡塞武裝形容為「伊朗的恐怖主義民兵組織」，同時警告將採取具強大威懾力量的行動反擊。胡塞武裝過去發動的攻擊使聯軍多次空襲葉門，波及許多葉門平民，因此引起國際社會撻伐。