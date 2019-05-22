牙醫診所偷懶！洗完牙工具沒消毒　563名病患接通知：你有罹愛滋風險

▲英國牙醫診所未徹底消毒洗牙工具。（圖／Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國一間牙醫診所遭踢爆，因口腔衛生師偷懶未在每位患者診療過後，徹底清潔消毒設備，導致至少有563人暴露在感染愛滋、B肝或C肝的風險之下。據了解這些病人都曾在該診所洗牙，診所已發信要求所有病人進行驗血。英國公共衛生部門（PHE）表示，雖然感染風險極低，但還是建議持續追蹤，英國牙科協會（General Dental Council）也裁定，該名口腔衛生師的執照可繼續使用。

英國牙醫診所Dentality Hoddesdon的口腔衛生員帕里克（Ekta Parikh），未確實在每位病患洗牙後，徹底清潔消毒所有工具，英國公共衛生部門表示，這樣的行為恐違反「感染控制程序」。目前診所已將該名衛生員解雇，並寄信給563位可能遭到感染的病患，信中詳述了整個意外過程，並提供專線請病患至指定醫院驗血，檢查是否有感染愛滋、B肝或C肝的風險。

診所牙醫師夏哈（Vishaal Shah）表示，當他們發現團隊裡的衛生師不符合嚴格標準後，已立刻展開調查，並將所有可能風險回報給上級單位與有關部門，「我們知道任何收到這些信件的人都會感到非常擔心，雖然接觸病原的風險極低，但所有這些病人都有權知道實情。」英國國家醫療服務體系（NHS）和公共衛生部門（PHE）也都會全程支援病患回診檢驗。

其中一名接到通知的病患告訴BBC，他當下感到非常震驚，「真的對情況感到擔心，不曉得是不是有人已經確定感染。」不過他也很感謝診所在第一時間通知衛生部門，並未讓影響持續擴大。英國牙科協會（General Dental Council）裁定，帕里克仍可繼續執業，但在接下來的18個月裡，該協會將繼續對這起違規事件進行追蹤調查。