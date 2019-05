花費25年火車模型「4屁孩闖入砸爛」　70歲阿公：我們沒時間了

▲這個場景成了模型迷的夢魘。(圖/翻攝自臉書/Ixion Model Railways Ltd)



國際中心/綜合報導

英國一群火車模型愛好者的作品18日遭到破壞,其中包含花了25年才完成的模型,儘管外界湧入至少8.4萬英鎊(約台幣336萬元)的捐款,依舊難以輕易重建這些心血。70歲的模型俱樂部會長戴維斯(Peter Davies)表示,「在我們的餘生中,有些人不再有那麼多的時間(重組模型)。」

BBC報導,這起攻擊事件發生在英國林肯郡史丹佛維蘭學院(Welland Academy),原本要舉辦火車模型展覽,4名未成年卻入場破壞,他們被逮捕後獲准保釋。其中一件被摧毀的作品稱為Helmthwaite and Chapel Lane,由鐵道模型俱樂部耗時25年才完成。

Members of the Market Deeping Model Railway club, whose annual show in Stamford was cancelled after vandals trashed the exhibits, have received tens of thousands of pounds in donations – including one from Rod Stewart. https://www.itv.com/news/2019-05-19/30-000-raised-after-model-railway-exhibition-vandalised/