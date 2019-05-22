「別再叫晉三安倍了」日本政府籲國際媒體　改用先姓後名：安倍晉三才對

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

由於歐美人士習慣先讀名字、再讀姓氏，稱呼亞洲人時也採取同樣的方式，日本外務大臣河野太郎21日對此表示，希望外國主要媒體用羅馬拼音報導日本人姓名時，能先寫姓氏，之後再寫名字，例如首相安倍晉三（Abe Shinzo），不要再寫成「晉三安倍」（Shinzo Abe）。

根據日本《每日新聞》報導，河野太郎在記者會上表示，許多媒體在報導中，稱呼中國國家主席習近平或南韓總統文在寅時，使用羅馬拼音也是「先姓後名」，完全沒有閱讀順序的問題，「希望以後寫到首相安倍晉三也能比照辦理。」

河野太郎表示，外國媒體寫到安倍晉三時，都是寫「Shinzo Abe」（晉三安倍），也就是名字在前、姓氏在後，但日本政府文部科學省的國語審議會曾在2000年時建言，根據日本文化，應該以「先姓後名」的順序來書寫，認識語言和文化的多樣性。

如今已經進入了令和新時代，應該要有所改變。河野太郎表示，日本接下來將迎接二十國集團（G20）峰會等國際活動，有意在這兩年之間，改變書寫的習慣，比較理想的情況是用羅馬字寫名字時，採用「先姓後名」的順序。