戀上小姨子「Google埋屍方法」殺妻　人夫蓋泳池壓屍反被建商挖出

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澳洲珀斯（Perth）37歲人夫西達特愛上妻子的妹妹，去年8月31日趁著兩個孩子熟睡後，殘忍殺害結婚多年的妻子，並連夜在後院挖洞掩埋，接著他試圖蓋一座游泳池，打算將遺體永遠壓在水泥底下，結果反而被建商發現，最後吃上謀殺罪。

▲西達特為了成功和小姨子在一起，不惜殺掉結婚多年的妻子（上圖）。（圖／翻攝自當事人臉書）

會計師西達特（Ahmed Dawood Seedat）與妻子結婚多年，育有兩個孩子，卻因為愛上小姨子而萌生殺意，不僅私下計劃了好幾個星期，還曾上網用Google搜尋要如何掩埋屍體；2018年8月31日他認為時機已經成熟，於是趁著孩子們熟睡後，對毫無防備的妻子痛下殺手。

為了隱瞞這個秘密，西達特連夜在自家後院挖洞，並將妻子的遺體埋起來，隔天一早還安撫孩子們「媽媽臨時有事要出去一段時間」，接著又對鄰居解釋，妻子是因為眼睛疾病前往英國動手術。

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▲西達特還想用游泳池永遠封埋妻子的遺體。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關）

清除「障礙」後的西達特隨即對小姨子展開追求，他先找人假冒警察向岳父打電話說明，聲稱妻子因為婚姻問題離家出走，然後再裝可憐向小姨子說「我被妻子拋棄了」；但這還不夠，他瞞過所有人後又找來當地的建商，謊稱要在後院蓋一座游泳池，實際上則是要利用水泥把妻子的遺體永遠封埋。

不過，西達特沒有料到，建設游泳池要挖的深度比原先預估的還要多，屍體也因此被建商挖出，整起事件才曝了光。由於西達特一下子供稱是用繩子勒斃妻子，一下子又改口稱是用起重機將人砸死，就是不肯老實交代犯案過程；當地法院法官認為，他對小姨子起了色心，不惜殘忍殺害妻子，罪行重大，預計本月27日就會宣判謀殺罪成立。