「台灣可幫助WHA」13友國再力挺！帛琉衛生部長：台灣醫療效率排第9

▲世界衛生大會（WHA）。（圖／翻攝自WHO官網）

國際中心／綜合報導

世界衛生大會（WHA）20日開幕，台灣連續3年未受邀，除了美國表態支持台灣之外，14友邦提案「邀請台灣作為觀察員參加WHA」，最終被大會決定不納入議程；另外還有合計13個友邦與理念相近國家強調，WHA不應排除台灣，也於大會首日起，陸續在閉門總務委員會、2對2辯論及大會上發言力挺台灣。

根據中央社報導，美國、德國及英國在大會首日上直接或間接替台灣發聲，其中，艾薩強調台灣2300萬人民應得到發聲的機會。日本厚生勞動大臣政務官新谷正義21日上午表示，不該讓「特定地區」連以觀察員身分都無法參與WHA，這將產生地域空白。巴拉圭衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）則說，台灣的缺席已經嚴重阻礙國際資訊交流，有違國際合作的建設性精神。

加拿大首席公共衛生官、華裔的譚詠詩（Theresa Tam）表示，國際社會的健康能有所成就，需要更多事情達成，為了達到這個目標，應該要排除歧見攜手合作，政治不該成為進入全球健康的阻礙，所有人都應該要涵蓋在內，建立一個全球衛生的社群，不管這些人是誰、或是居住在哪裡。

帛琉衛生部長羅伯茲（Hon. Emais Roberts）感謝對帛琉提供幫助的國家，他感謝美國、日本等，最後感謝「一位沒有代表在場的夥伴」，「我來這裡（WHA）3年以來，都沒有見過他們。」

羅伯茲說，「他們幫助帛琉達成永續發展目標，在過去23年持續給帛琉協助。他們在彭博醫療效率指數名列全球第9，他們的健保排名第一，他們有2300萬人。謝謝你，台灣。」他也相信，WHA討論全民健康，若排除台灣、不讓台灣在WHA分享成功經驗，「被遺漏的不是台灣，而是WHA的我們，因為台灣可以幫助。（Taiwan can help!）」

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▲衛福部長陳時中率領「世衛行動團」前往日內瓦，手持「健康為大家，台灣可以幫助。」（Health For All, Taiwan Can Help.）的旗幟。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）