「台灣可幫助WHA」13友國再力挺！帛琉衛生部長：台灣醫療效率排第9

世界衛生大會(WHA)20日開幕,台灣連續3年未受邀,除了美國表態支持台灣之外,14友邦提案「邀請台灣作為觀察員參加WHA」,最終被大會決定不納入議程;另外還有合計13個友邦與理念相近國家強調,WHA不應排除台灣,也於大會首日起,陸續在閉門總務委員會、2對2辯論及大會上發言力挺台灣。

根據中央社報導,美國、德國及英國在大會首日上直接或間接替台灣發聲,其中,艾薩強調台灣2300萬人民應得到發聲的機會。日本厚生勞動大臣政務官新谷正義21日上午表示,不該讓「特定地區」連以觀察員身分都無法參與WHA,這將產生地域空白。巴拉圭衛生部長馬索雷尼(Julio Mazzoleni)則說,台灣的缺席已經嚴重阻礙國際資訊交流,有違國際合作的建設性精神。

加拿大首席公共衛生官、華裔的譚詠詩(Theresa Tam)表示,國際社會的健康能有所成就,需要更多事情達成,為了達到這個目標,應該要排除歧見攜手合作,政治不該成為進入全球健康的阻礙,所有人都應該要涵蓋在內,建立一個全球衛生的社群,不管這些人是誰、或是居住在哪裡。

帛琉衛生部長羅伯茲(Hon. Emais Roberts)感謝對帛琉提供幫助的國家,他感謝美國、日本等,最後感謝「一位沒有代表在場的夥伴」,「我來這裡(WHA)3年以來,都沒有見過他們。」

羅伯茲說,「他們幫助帛琉達成永續發展目標,在過去23年持續給帛琉協助。他們在彭博醫療效率指數名列全球第9,他們的健保排名第一,他們有2300萬人。謝謝你,台灣。」他也相信,WHA討論全民健康,若排除台灣、不讓台灣在WHA分享成功經驗,「被遺漏的不是台灣,而是WHA的我們,因為台灣可以幫助。(Taiwan can help!)」

衛福部長陳時中率領「世衛行動團」前往日內瓦,手持「健康為大家,台灣可以幫助。」(Health For All, Taiwan Can Help.)的旗幟。