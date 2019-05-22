「挺台參與WHA！」美衛生部長會談陳時中：美國可學習台灣健保制度

▲衛福部長陳時中與美國衛生部長艾薩（Alex Azar）會談。（圖／翻攝自「U.S. Mission Geneva」臉書）

國際中心／綜合報導

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）21日與我衛福部長陳時中會談，針對台灣再次未能如2009年至2016年時以觀察員身分受邀參與世界衛生大會（WHA），他強調將持續為台灣發聲，而不只是利用美國部長的身分，更打算用個人的力量與世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）溝通。

根據中央社報導，艾薩與陳時中會談，當談到台灣無法參與WHA，艾薩認為這是一個價值觀（value）的問題，除了美國部長的身分之外，他會以個人的力量支持台灣。雙方也談了健保的問題，美方針對台灣健保也相當有興趣，讓陳時中也感到自豪。

陳時中說，「艾薩發覺台灣制度上似乎有很多可以學習，我不好意思則說可以互相交流經驗。」他透露，當艾薩看到台灣的國民平均餘命與美國差不多，而且台灣比較窮苦的民眾沒有鎖健保卡，就算欠費也可以慢慢繳清，加上台灣有健保雲端資料機制，都讓艾薩感到相當有興趣，也覺得「這是美國做不到的事情」。

台灣健保制度讓美國衛生部門感到驚豔，對陳時中而言是相當自豪的事情，也希望台美雙方能更有機會討論，未來針對防疫、藥品、醫療器材及健保建立官方正式管道溝通；而防疫方面，在食藥領域建立查廠認證機制，台灣也派人至美國食品藥品監督管理局（FDA）受訓。

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▲衛福部長陳時中率領「世衛行動團」前往日內瓦，手持「健康為大家，台灣可以幫助。」（Health For All, Taiwan Can Help.）的旗幟。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）