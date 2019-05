「挺台參與WHA！」美衛生部長會談陳時中：美國可學習台灣健保制度

▲衛福部長陳時中與美國衛生部長艾薩(Alex Azar)會談。(圖/翻攝自「U.S. Mission Geneva」臉書)

美國衛生部長艾薩(Alex Azar)21日與我衛福部長陳時中會談,針對台灣再次未能如2009年至2016年時以觀察員身分受邀參與世界衛生大會(WHA),他強調將持續為台灣發聲,而不只是利用美國部長的身分,更打算用個人的力量與世界衛生組織(WHO)祕書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)溝通。

根據中央社報導,艾薩與陳時中會談,當談到台灣無法參與WHA,艾薩認為這是一個價值觀(value)的問題,除了美國部長的身分之外,他會以個人的力量支持台灣。雙方也談了健保的問題,美方針對台灣健保也相當有興趣,讓陳時中也感到自豪。

陳時中說,「艾薩發覺台灣制度上似乎有很多可以學習,我不好意思則說可以互相交流經驗。」他透露,當艾薩看到台灣的國民平均餘命與美國差不多,而且台灣比較窮苦的民眾沒有鎖健保卡,就算欠費也可以慢慢繳清,加上台灣有健保雲端資料機制,都讓艾薩感到相當有興趣,也覺得「這是美國做不到的事情」。

台灣健保制度讓美國衛生部門感到驚豔,對陳時中而言是相當自豪的事情,也希望台美雙方能更有機會討論,未來針對防疫、藥品、醫療器材及健保建立官方正式管道溝通;而防疫方面,在食藥領域建立查廠認證機制,台灣也派人至美國食品藥品監督管理局(FDA)受訓。

▲衛福部長陳時中率領「世衛行動團」前往日內瓦,手持「健康為大家,台灣可以幫助。」(Health For All, Taiwan Can Help.)的旗幟。(圖/翻攝自衛生福利部臉書)