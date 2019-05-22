衣索比亞空難2個月...罹難CEO遺孀向波音提訴訟　求償2.76億美元

▲衣索比亞空難造成機上全部157位乘客和機組人員身亡。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

衣索比亞空難導致機上全部157位乘客和機組人員身亡，至今2個月仍在進行調查，其中一位罹難者是羅望子集團（Tamarind Group）的CEO席克斯（Jonathan Seex），他的遺孀已向飛機製造商波音提起訴訟，要求賠償至少2.76億美元（約87億台幣）。

根據《路透》報導，3月10日發生的衣索比亞空難震驚世界，加上2018年獅航空難，波音公司緊急針對737MAX型號的飛機進行調整，同時數十個家庭也對波音公司提起訴訟。

其中衣索比亞空難的罹難者席克斯遺孀也聘僱律師團向芝加哥的美國地方法院提起訴訟。檢察官海珊（Nomaan Husain）表示，目前資料顯示，該型號飛機使用的感應器曾在聯邦航空管理局(FAA)的200多份事故報告中出現，目前席克斯的公司以波音未能正確告知飛行員零件風險為由提起訴訟，並尋求至少2.76億美元的賠償金。

目前波音公司並未回應罹難者家庭的訴訟問題，不過在上週發布聲明，已經對該型號飛機的軟體進行更新，目前正在向FAA提交相關的飛行員培訓計畫，不確定何時可以得到批准允許復飛。其他國家的飛行安全監管機構表示，在波音公司得到批准之前，會先獨自計畫相關的補救措施。