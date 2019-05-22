全美爆發「倒閉潮」！美國狂加關稅　今年內1.2萬商店可能關門

▲美國老牌零售商席爾斯百貨銷售下滑，宣布關閉上百間分店。一間位於紐約州的分店招牌被拆下。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

瑞銀集團（UBS）一份報告指出，中美貿易戰可能使美國從玩具到服飾的全面物價上漲，更有可能導致「倒店潮」。分析師指出，美國對中國加徵關稅，危及全美400億美元的零售市場，更有可能引發1.2萬間商店倒閉。

美國政府先前對價2000億美元的中國輸美商品稅率從10％調高至25％，總統川普更揚言，還要對剩餘3250億美元的中國產品全面徵稅。《今日美國》（USA Today）報導，瑞銀分析師索爾（Jay Sole）在報告中指出，「我們認為，對中國進口產品加徵25％關稅，可能加劇公司利潤壓力，誘發大規模商店倒閉。」

瑞銀4月份也曾發表過一份報告，預測全美有多達2萬710家服飾店將於2026年以前被迫停業。索爾則表示，「加徵關稅可能導致其中半數商店在1年內倒閉，而非4年。」他補充說，這只是對上市公司的影響，還不包括私人商店受到的衝擊。

根據市調機構Coresight Research的數據，早在關稅風險開始之前，美國零售業者就已經苦苦支撐；全美今年前20周宣布停業的商店數量，比去年一整年倒閉的商店數量還要多。

Coresight Research統計，全美2018年共有5864間商店關閉，其中包括玩具反斗城（Toys "R" Us）的全部分店，以及數百家凱馬特（Kmart）和西爾斯（Sears）營業據點。

美國2017年共有8139間商店停業，創下史上新高記錄，然而今年到目前為止，全美已經有6400家商店倒閉。根據Coresight Research上周五（17日）公布的最新報告，預估今年底前全美可能會有1萬2000間商店倒閉。