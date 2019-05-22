深蹲辣妹健身翹臀「上上下下」！狂男在旁欣賞...手伸進褲裡「壞壞」

▲事發在南非斯泰倫博斯的英國國際連鎖健身中心Virgin Active。（圖／翻攝自wdnsdyadams ‏推特影片）

記者曾羿翔／綜合報導



有網友17日在推特PO出一段僅4秒的影片，內容可看見一位男子坐在地板的黑墊子上，看著眼前正在練習深蹲的緊身衣女子，左手就伸進褲子內「開始抽動」。對於這個當眾「打飛機」的行為，該位錄下影片的網友就直呼，這是一個糟糕的行為！據悉，自慰男子事後已被工作人員請出健身房並取消會員資格。

綜合外媒報導，事發在南非斯泰倫博斯（Stellenbosch）的英國國際連鎖健身中心Virgin Active，拍下影片的網友當時也正在健身，雖然影片只有短短4秒，但發布至今已有495萬的觀看次數。

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▲自慰男子事後已被工作人員請出健身房。（圖／翻攝自wdnsdyadams ‏推特影片）

從畫面可以看出，當時在健身的人其實不少，這位著火的男子手中雖然拿著手機，但視線離不開眼前的緊身衣翹臀辣妹，面對深蹲動作，可以看見他的手伸進褲檔裡大膽地打起飛機來。

▲Virgin Active健身中心當天也在影片留言表示，該男會員資格已被取消。（圖／翻攝自wdnsdyadams ‏推特影片）

上傳影片的網友痛斥，該男子的行為糟糕透了，希望該男的長相可透過推文病毒式傳播給大家知道。據了解，自慰男子事後也被工作人員請出健身房；Virgin Active健身中心的推特官方帳號17日當天也在影片底下留言表示，這個男子的會員資格已被取消。