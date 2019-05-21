離馬拉松終點只剩400公尺...22歲長髮正妹突倒地猝死

▲切普是沃爾許大學（Walsh University）的畢業生。（圖／翻攝自Walsh Athletics 推特）

國際中心／綜合報導



美國22歲長髮女孩切普（Taylor Ceepo）19日參加俄亥俄州克里夫蘭馬拉松（Rite Aid Cleveland Marathon）比賽中途，竟在距離終點400公尺處倒地猝死。據了解，切普本身是個運動員，就學時期曾參加女子足球隊，她在2015年到2017年期間擔任中場球員。

綜合外媒報導，切普是沃爾許大學（Walsh University）的畢業生，她在馬拉松賽道上倒地後，隨即被送往醫院搶救，但最後仍不治身亡，目前死因尚不清楚。

報導也提及，醫療救護小組在當天的馬拉松比賽中，治療了約60到70人，當天的氣溫算是溫暖。據了解，切普本身是個運動員，就學時期曾參加女子足球隊，她在2015年到2017年期間擔任中場球員，之後放棄投入比賽，畢業前選擇攻讀生物學與未成年人心理學。

對此，專屬沃爾許大學運動員的推特也PO文表示，很難過沃爾許家族失去了切普，這一切來得太突然，請各位在這煎熬的時刻為切普、她的家人、足球隊友與教練祈禱。