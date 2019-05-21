名廚奧利佛「美食帝國」崩壞！連鎖餐廳遭接管　1000員工恐失業

▲英國名廚奧利佛。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

英國名廚奧利佛（Jamie Oliver）創立的餐飲集團陷入財務危機，其在英國的25間餐廳將被接管，旗下大約1000名員工將受影響，更有可能面臨失業。奧利佛的餐飲集團已經發表聲明證實，奧利佛本人也在社交平台上回應說，「我對此深感悲痛」。

路透社報導，餐飲集團發表聲明表示，接管事宜將由會計事務所畢馬威（KPMG）介入處理，不過開在英國海外的國際特許營業餐廳和Fifteen Cornwall品牌不受影響。英國廣播公司（BBC）則報導，受影響的餐廳共計25間，包括23間Jamie's Italian連鎖餐廳。

《衛報》報導，奧利佛的餐飲王國遭其他連鎖餐飲業者圍攻，加上餐廳選址不佳和經營不善，導致鉅額虧損。奧利佛之前已經決定將餐飲集團售出，但過去數月以來一直苦尋不到買主。

奧利佛在Instagram上發表個人聲明說，「我們熱愛的英國餐廳被接管，我對此深感悲痛」。他說，對這樣的結果感到十分遺憾，並對多年來支持餐廳的顧客表達感謝之意。

《衛報》報導中提到，奧利佛連鎖餐廳旗下還有25間開設在海外的Jamie’s Italians和Fifteen in Cornwall餐廳，這些海外餐廳都是由特許經營者經營，因此不受此次監管影響。Jamie’s Italians餐廳在台灣也有一間分店，位於台北市信義區信義新光三越。

事實上，英國媒體去年2月份就曾報導，身價高達1.5億英鎊（約新台幣60億元）的奧利佛，累積債務高達7150萬英鎊（約新台幣28億元），其中包括拖欠食材供應商的貨款和積欠員工薪資，當時就陸續關閉英國境內的10多家分店。

▼奧利佛透過IG發表個人聲明。（圖／翻攝自Instagram／jamieoliver）



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