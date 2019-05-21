南韓大學爆成「陸博士學歷工廠」！12天可讀完一學期課程　背後原因曝光

▲以全州大學為首的韓國地方大學積極招收中國大學教師來韓攻讀博士。（圖／翻攝自全州大學官方網站）

國際中心／綜合報導



近幾年來赴韓以「短期研修形式」讀博士學位的中國人激增，韓國大學為了爭奪生源，確保財政收入，成為了中國人的學歷工廠。據了解，部分韓國大學為遷就中國留學生的水平，還開設了中文授課的課程或聘用有中文能力的教授，甚至有「12天讀完1個學期課程」的現象出現。

根據韓國《東亞日報》的報導，教育部19日公布的資料顯示，去年赴韓攻讀博士學位的中國留學生共有3636人，與2013年的1906人多了一倍，這些人多數是擁有碩士文憑的中國大學教師。

分析稱，中國政府目前正推動「建設世界一流大學和一流學科」的「雙一流」政策，在此背景下，中國很多大學都致力於提高教師的學歷水平，而這種需求正好讓一些苦於找不到生源、收入捉襟見肘的韓國大學看到希望，雙方「一拍即合」，便出現了眾多中國大學教師赴韓留學攻讀博士的現象。

請繼續往下閱讀...

▲位於韓國全羅北道地區的圓光大學。（圖／翻攝自維基百科）

《東亞日報》的分析還指出，在中國政府推動「建設世界一流大學與一流學科」的「雙一流」政策背景下，中國很多大學都致力於提高教師的學歷水平，因此「拿博士學位」自然成為這些大學教師的目標。

「拿博士學位」的需求就剛好讓一些找不到生源、收入有困難的韓國大學看到希望，於是雙方「一拍即合」，就出現了許多中國大學教師來韓留學攻讀博士的現象。韓國某大學負責招生的工作人員就透露，曾有中介表示可給學校輸送數十名留學生，希望學校針對中國博士生專門「開設短期課程」。

報導還指出，因為入學門檻低，以短期研修形式來韓國攻讀博士課程的留學生別說要獨立完成高質量論文，就連正常的溝通或聽課都很困難，韓國大學只好開設用「中文授課的課程」，或是聘用有中文溝通能力的教授。

事實上，韓國多家媒體從去年9月就接連報導，以全州大學為首的韓國地方大學積極招收中國大學教師來韓攻讀博士，另外同樣屬於全羅北道地區的圓光大學也是「中國博士留學生大戶」。