中國客暴增46.8％也沒「發大財」　尼泊爾宣布禁用微信支付、支付寶

▲尼泊爾宣布，禁用微信支付和支付寶。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

尼泊爾接待外國遊客已經突破117萬人次，其中2018年赴尼泊爾旅遊的中國遊客人數超過15萬人，為尼泊爾第二大外國觀光客來源。不過，尼泊爾當局認為，中國遊客廣泛使用的「電子錢包」功能導致尼泊爾觀光外匯收入流失，因此宣布即日起禁止在尼泊爾使用中國電子支付工具。

根據《喜馬拉雅時報》（The Himalayan Times）報導，尼泊爾中央銀行（Nepal Rastra Bank）21日表示，由於中國遊客「非法」使用電子支付功能，損害尼泊爾收入，即日起禁止在尼泊爾境內使用微信支付和支付寶。

報導指出，大多數造訪尼泊爾的中國遊客，都能在中國人經營的飯店、餐廳或其他商店使用電子支付方式消費，但因為這些電子錢包並未在尼泊爾註冊，意味著遊客雖然在尼泊爾消費，支付記錄上卻記載在中國境內。

從技術上來說，這些消費並未通過尼泊爾銀行管道，尼泊爾當局也無法證明這些交易是在尼泊爾境內發生的，因此中國商人雖然賺取利潤，卻不必向尼泊爾政府繳納稅金。

尼泊爾央行發言人尼魯拉（Laxmi Prapanna Niroula）強調，「這類行為屬於違法…如果有人被查出使用中國電子支付工具，將面臨刑事調查。」尼魯拉表示，若想解禁支付寶和微信支付，就必須透過中間商幫助中國的行動支付App在尼泊爾註冊落地，款向也得經由尼泊爾銀行登記為海外收入。

一名不願透露姓名的央行高層表示，至少有兩間尼泊爾公司表達興趣擔任中間商，但即使中國電子支付App完成註冊，中資企業仍可繞過中間商支付，難以限制非法支付活動。

旅遊外匯收入是尼泊爾三大外匯收入來源之一，根據尼泊爾國家旅遊局今年1月公布的數據，2018年共有15萬3000多名中國遊客造訪尼泊爾，相較2017年同期增加46.8％，是有記錄以來中國赴尼泊爾人數最多的一年。