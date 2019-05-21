影／整隻右腿「折成三段」癱地！他舉250kg槓鈴挺不住　爆出好大一聲「喀」

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俄羅斯一名20歲的舉重選手洛迪克維奇（Yaroslav Radoshkevich）先前在一場比賽中，2次嘗試舉起重達250公斤的槓鈴時皆失敗，正當他再度挑戰第3次時，他的右腿硬生生的被「折成三段」，現場還能聽到骨頭折斷的聲音，畫面十分令人驚恐！

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▲洛迪克維奇的右腳整個彎曲後斷裂。（圖／翻攝自YouTube／Amur.info）

綜合外媒報導，洛迪克維奇參加比賽的時候，腳踝的部分就已經有輕微的受傷了，不過他仍然成功的進入比賽，沒想到就在他挑戰舉起250公斤的槓鈴時，恐怖的事情發生了！

從影片中可以看到，洛迪克維奇嘗試了兩次想把槓鈴舉起，但都沒有成功，正當他進行第三次的挑戰時，一開始先是成功的將槓鈴舉起，隨後聽到一旁指令要往下蹲時，好大一聲「喀！」的聲音發出後，他的膝蓋先是向外折，接著他的腳踝也因為突如其來的壓力跟著被折斷，整個人跌坐地上，神情十分痛苦難耐。

洛迪克維奇的右腳整整斷成了三段，一旁的工作人員見狀則是緊急將槓鈴抓住，以免選手受到更大的傷害：而觀眾席的部分則是爆出許多驚呼，看來許多人都被這場意外給嚇到了。

報導中指出，洛迪克維奇的雙脛骨閉鎖性骨折，腳踝的部分也骨折，最少需要花上6個月的時間養傷，但他悲觀表示，在舉重這項運動上，已經取得了很多的成就，他將放棄他的希望和抱負，自己短暫的職業生涯已經差不多結束了，也很難再回歸這項運動。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。