美對華為禁令衝撃矽谷　5年或損失1.68兆！

▲Google拒絕給華為提供安卓系統，震撼科技產業界。(圖／路透社)

國際中心／綜合報導

美國商務部周一(21日)宣布暫緩執行對華為的管制禁令90天。有消息指出，此舉反映該禁令對衝擊美國高科技產業的嚴重性。

華為一直跟矽谷多家科技公司有商業往來，分析預料禁令實施後，會讓美國科技企業在5年內損失達563億美元(約1.68兆新台幣)的出口貿易額，對矽谷產業造成重大衝擊。

華為去年採購美國零件的預算逾110億美元(約3300億元新台幣)，其中包括矽谷多家晶片供應商：高通、博通(Broadcom)、英特爾、超微半導體公司(AMD)，以及供應軟體的甲骨文公司(Oracle)等。

美國「智庫資訊科技與創新基金會」(ITIF)周一公布報告，估計美國對華為禁令實施後將影響國內高達7.4萬個工作機會，並且對多家美國企造成數百億計的經濟損失。

貿易律師賈可布森(Douglas Jacobson)認為這是個「現實測試」。他說：「這將顯示華為的產品及科技如何滲透全球；美國的禁令將帶來重大衝擊。」

華為去年賣出近2億支手機。國際數據公司IDC統計指出，華為在全球智慧型手機市場的佔有率為19%。電信產業分析師布魯斯坦(Dave Burstein)指出，華為已經能夠自行製造部分半導體晶片。美國不願提供的晶片，也可以向別的國家買。目前只有很少數零件他們無法從日本、韓國或法國處購得。布魯斯坦估計，華為擁有約380億美元的現金可支撐他們渡過這次難關。

另有消息指出，在禁令宣布前華為已開始囤積零件。 不過，有分析師認為華為仍然極度依賴美國公司的技術，當中最依賴的是「電場可編程邏輯閘陣列」(FPGA)的半導體裝置、以及一款可設計高端半導體晶片的美製軟體。另有陸媒指出，華為將宣布關閉在美國的57家工廠。