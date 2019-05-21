「培根」兩字有玄機？日本外務大臣詭異推文　網友熱議：有外交機密

▲日本外務大臣河野太郎（Taro Kono）。（圖／路透）

日本外務大臣河野太郎21日上午在推特（Twitter）發布一則神秘推文，內容寫著「啊，培根最後^%£$+*•!%」一串不明字句，讓人不禁懷疑是太累而誤送出未編輯完成的字句，還是暗藏了外交密碼在其中。

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▲河野太郎在推特發布神秘推文，網友認為可能暗藏外交密碼。（圖／翻攝自河野太郎Twitter）

河野太郎的推特帳號有51.3萬追蹤者，今天同時收到一則推文，內容提到了「培根」以及一串亂碼和小圖示，事實上在前天，河野太郎也有一則推文寫著「當我凌晨3點半回到家，兒子大聲地叫著培根，到底是怎麼回事？」，同時上傳一張手寫日文「培根」的照片。

幾則推文和平常正經說明外交事務的風格完全不同，吸引許多網友轉推、留言，不過河野太郎後來的推文隨即恢復「正常」，宣布將參加在巴黎舉行的經濟合作暨發展組織（OECD）會議，並未回應「奇特推文」的意義。

美國總統川普預定近日抵達日本和首相安倍晉三對談，有網友猜測「培根」可能是一種暗示，其中藏有外交密碼，可能和貿易有關。不過另一派網友則輕鬆看待，可能是外務大臣太過勞累，常常工作到凌晨3點，所以一時「筆誤」，或是轉換風格調整心情。對於河野太郎的特殊推文，外務省表示，對個人社群帳號發言不予置評。