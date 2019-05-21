65歲超模IG曬性感比基尼照　網驚「凍齡女神」：想幫她塗防曬油

▲布琳克莉多次登上雜誌封面，大秀性感身材。（圖／翻攝Sports Illustrated）

國際中心／綜合報導

67歲的資深藝人恬娃近期表示願意秀出私密身材，拍攝全裸寫真集支持郭台銘參選總統，震驚演藝圈。事實上，就算年過6旬，只要保養得宜，依然美麗動人！美國超級名模布琳克莉（Christie Brinkley）已經「高齡」65歲，近期在社群軟體上曬出穿著比基尼在海邊作日光浴的美照，依然讓網友驚呼連連，根本就是凍齡女神，都想幫她塗防曬油了。

根據《Fox News》報導，超級名模布琳克莉自1970年代開始，多次登上《運動畫刊》（Sports Illustrated）的泳裝專欄，至今在超過500本雜誌封面上留下曼妙身影。近日，他再度在Instagram上分享穿著比基尼的照片，美麗、性感的身形一覽無遺，令人難以置信她已經65歲。

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▲年過6旬的布琳克莉（中）和30幾歲的女兒艾蕾莎（左）、20多歲小女兒賽菈一起入鏡，根本是姊妹。（圖／翻攝Sports Illustrated）

布琳克莉在接受《英國鏡報》採訪時，大方分享她如何維持優雅體態的秘密，她表示常常聽到女演員們抱怨到了一定年齡就沒有登上舞台的優勢，但這樣的觀念正在被改變，現在的她活得更健康了。

布琳克莉認為，過去他們一直在鍛鍊體態、注意飲食，所以覺得自己很美好，至今仍有很多女性抱持著這樣的觀念，然而現在應該要放下了，所謂「保持年輕」，是對世界充滿好奇，接受挑戰然後不斷成長和學習，這些才是青春的泉源。