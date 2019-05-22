24次登上聖母峰名冠世界第一！「超級雪巴人」單週2攻頂破自己紀錄

▲被稱作「超級雪巴」的登山嚮導瑞塔，一週內兩度登上聖母峰，創下24次成功攻頂的世界紀錄。（圖／路透）

記者郭家榮／綜合報導

登上聖母峰是許多登山客的夢想之一，被稱作「超級雪巴」（Super Sherpa）的49歲尼泊爾嚮導瑞塔（Kami Rita Sherpa）卻在一週內2次攻頂，總計24次成功登上聖母峰，打破自己創下的世界紀錄。

根據《BBC》報導，瑞塔擔任登山嚮導超過20年，1994年在一家國際登山探險公司工作時，首度登上8848公尺的世界第一高峰聖母峰。儘管瑞塔已經49歲，仍然沒有「退休」，就在一週前準備挑戰第23次時，他表示身體很健康，還可以再爬幾年，繼續堅持到60歲。

瑞塔在5月15日完成第23次攻頂聖母峰，就在下山後不到一週，再次上山突破自己的「世界紀錄」，達成第24次攻頂，同時，他也持續挑戰世界其他海拔超過8000公尺的高山。

作為登上聖母峰最多次的「超級雪巴人」，瑞塔表示從來不是為了破紀錄，因為實際上從來無法保證自己可以創下紀錄，對於高山應抱持的尊敬。他認為，每座山上都有一位女神，而登山者應該保持女神的快樂，所以每當他要登山前幾個月，就會進行祭拜請求神靈原諒，因為他的雙腳將會踩在「山」身上。

外國登山者常尋求散居在喜馬拉雅山邊境的雪巴人協助，仰賴他們經驗提高攻頂聖母峰的機率，而雪巴人作為嚮導會規劃好適當的路線，並攜帶繩索、物資和氧氣筒。瑞塔感嘆地說，儘管雪巴人是最熟悉聖母峰的民族，但登山者們常常忘記其貢獻，每一位雪巴人都拿生命和高山努力戰鬥著。