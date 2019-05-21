Instagram驚爆4900萬筆紀錄「未加密」！網紅個資看光光

▲Instagram官方回應，正在研究資料從何而來。（圖／取自免費圖庫Pexels）

國際中心／綜合報導



Instagram驚爆個資外洩！網路近日曝光一個資料庫，有約4900多萬筆「未加密」紀錄，包括個人照片、所擁粉絲量、國家以及地區位置，甚至連E-mail地址與電話號碼等私人資訊都有。據悉，個資曝光的名人包括知名網紅與部落客，不過目前尚未得知是否有台灣用戶的資料曝光在資料庫中。

根據美國科技新聞網站TechCrunch的報導，該線上資料庫是由一名安全研究人員Anurag Sen所發現，TechCrunch官方後來更追溯來源，是總部設在印度孟買的社群媒體行銷公司Chtrbox。

據了解，Chtrbox公司支付金額給在IG上具有影響力的名人，允許這些名人可在自己的帳號發布贊助內容。意外曝光的資料庫中，紀錄包含了粉絲數量、參與度、愛心數以及分享數。

這些紀錄可用來計算每帳號的價值，Chtrbox公司用來作為「願意支付多少錢贊助」這些IG名人的依據。TechCrunch官方還指出，在資料庫中還發現多位備受關注的名人，包括著名網紅、美食部落客等。

Instagram官方也對此回應，「我們正在研究此問題，同時了解電子郵件與電話號碼等曝光資料是否來自Instagram，還是來自其他來源；也已展開調查，找出這些資料從何而來，以及為何能公開取得。」

報導更指出，TechCrunch已試圖聯繫被曝光連絡資訊的一些用戶，卻得到沒使用 Chtrbox 的答案，另外也尚未得知是否有台灣用戶的資料曝光在資料庫中。