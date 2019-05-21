變態夫妻瘋狂虐待自閉症女子 毆打菸燙強迫吃母視骨灰

▲被控非法禁錮並虐待自閉症女子的的泰瑞․諾普(左)和妻子瑞蘭。（圖／坦吉帕霍阿郡警方檔案照片)

國際中心／綜合報導

美國路易斯安那州對夫婦承認他們非法禁錮一名患有自閉症的女子，並且虐待她，案情透露其間過程讓人髮指。 英國《每日郵報》周一(20日)報導，46歲的泰瑞․諾普(Terry Knope)和43歲的妻子瑞蘭(Raylaine Knope)是這場暴行的的主角。

這對夫婦被控在坦吉帕霍阿郡(Tangipahoa Parish)的家中非法禁錮了一名患有自閉症的女子、還對她瘋狂虐待。經紐奧良市法院確認，這名22歲的受害者是瑞蘭․諾普的親戚。

法庭文件指出：諾普夫婦多次對受害人言語霸凌，威脅她如果不做家事，就不給她吃喝。諾普夫婦甚至毆打她、以及用菸蒂燙她。之後，又用BB槍對她射擊。更讓人髮指的是：諾普夫婦還用排洩物潑她，並且強迫她吃自己死去母親的骨灰。

兩人的罪行曝光後，諾普夫婦遭到起訴。在達成認罪協定之前，法院撤銷了最初起訴書中的「性交易未遂」的指控。但根據最新的指控說，瑞蘭․諾普曾強迫受害人為諾普夫婦經營旅館裡的男性住客提供性服務。而除了因虐待受害者的控罪外，瑞蘭․諾普同時承認：她還隱瞞了丈夫竊取受害人社會安全殘疾賠償金的罪行。

諾普夫婦最終承認自己的施虐行為。綜合所犯罪行，夫婦二人可能面臨最高28年的徒刑。更嚴重的是，夫婦倆的3名子女也分別受到不同程度的指控，指他們都曾參與虐待行為和一系列違法行徑。相關報導請看這裡