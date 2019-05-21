時速200公里車禍截肢！20歲賽車手2年重返榮耀　勇奪錦標賽冠軍

▲蒙格在2年前的車禍雙腿截肢，最後返回賽場。（圖／翻攝自Twitter／Billy Monger）

國際中心／綜合報導

英國一名20歲的賽車手蒙格（Billy Monger）在2年前遭逢車禍被迫雙腿截肢保命，不過他並未放棄在賽場上馳騁的鬥志，在近日的歐洲方程式公開錦標賽（Euroformula Open Championship）第4站中，奪得截肢後的首座冠軍。

綜合外媒報導，蒙格在2017年英國四級方程式錦標賽中發生重大意外，以時速200公里撞上前車，導致雙腿必須截肢。不過蒙格沒有放棄賽車手職涯，透過募款籌得50萬英鎊（約1997萬台幣），裝上義肢並咬牙進行復健，不到一年的時間就重返賽場。

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▲蒙格沒有放棄賽車手的職涯，持續復健、訓練，為比賽作準備。（圖／翻攝自Twitter／Billy Monger）

蒙格在歐洲錦標賽前3場比賽中，最佳成績是第9名，而第4場比賽排定第11順位起跑。他在熱身圈時注意的天氣的變化，在開賽前決定換上雨胎，果不起然比賽中下起了大雨，蒙格一路追趕、超前，最後以第一名之姿抵達終點，奪得該站的冠軍。當時，沒有人想得到，這一位雙腿截肢的賽車手，能夠踏上頒獎台，不過事實證明蒙格做到了。

《BBC》報導指出，在2017年12月以前由於安全問題，賽車管理機構國際汽車聯盟（FIA）限制有殘疾的駕駛參加賽車競賽，不過蒙格和家人極力爭取，終於改變了FIA的規定，也成為首位參加單作賽車競賽的殘疾選手，並在2018年9月出戰英國三級方程式錦標賽（British Formula 3 Championship）。

▲蒙格在2019年的歐洲方程式公開錦標賽中獲得單站冠軍。（圖／翻攝自Twitter／Billy Monger）

蒙格接受採訪時表示，在發生意外離開賽場之後，他錯過很多以前喜歡做的事，重返比賽給他在其他領域額外的動力，不僅可以在日常生活中行走，而殘疾者面對的挑戰比以前多更多，但這正是他所求之不得的，接下來希望朝著F1的夢想繼續前進。