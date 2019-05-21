印尼總統候選人「輸1659萬票」不認敗選！　揚言告上憲法法庭

▲ 退役將軍普拉伯沃。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

印尼總統佐科威（Joko Widodo）順利連任，以55.5%的選票打敗得票率44.5%的競爭對手退役將軍普拉伯沃（Prabowo Subianto），大贏約1659萬張選票。但普拉伯沃不接受選委會所公布的官方結果，並以選舉出現舞弊行為的理由，揚言告上憲法法庭。

綜合彭博、路透報導，佐科威在這次大選中搶下8500多萬張選票，遠比普拉伯沃的票數多出約11%，刷新2014年以6%之差擊敗普拉伯沃的成績。佐科威陣營事後發出聲明提到，「我們對於此次勝選表示感謝，這是屬於人民的勝利。」

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▲ 現任總統佐科威。（圖／達志影像／美聯社）

只不過，普拉伯沃陣營拒絕簽署接受官方結果，根據支持者Azis Subekti的說法，「面對這種不公平、欺騙、謊言、反民主的行為，我們不會放棄的。」

在印尼，各陣營候選人可以在選委會確認結果的前3天向當局提出異議，但選委會20日以缺乏證據為由，駁斥選舉存在舞弊行為的說法。普拉伯沃競選團隊法律主任蘇夫米（Sufmi Dasco Ahmad）受訪時提到，「我們決議，二號候選人（普拉伯沃）將會向憲法法庭提出訴訟。」

普拉伯沃宣稱，目前的局勢可能引發人民力量抗議活動，而政府電視台及警方則呼籲抗議者保持冷靜並警告，將對挑起動亂者採取行動。當局為了預防可能發生的動亂，已加強戒備，在選委會周圍架起鐵絲網，備好裝甲車及高壓水槍，同時勸阻各地民眾前往雅加達參加抗議活動。

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▼ 當局已在選委會周邊架起鐵絲網。（圖／達志影像／美聯社）