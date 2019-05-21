3歲童墜樓變「人肉串」！生鏽鋼筋刺穿他「大腿+腹部」　還從上背戳出

▲鋼筋穿過納丹大腿、腹部跟上背，他就像被「串」在上面。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

印度一名3歲小孩納丹（Nadeem）4月8日時，在一棟建築的3樓玩耍，沒想到竟意外從30英尺（約9.1公尺）的高處墜落，遭到一根6英尺（約1.8公尺）的鋼筋當場從刺穿左大腿，穿過他的下腹部後還從上背插出，模樣十分嚇人。

根據外媒報導，這起事件發生在印度的北方邦，事發當天3歲的納丹在一棟建築物的3樓與其他小孩一同玩耍，但卻不知道為何突然從約9公尺高的地方意外墜樓，遭到下方一根長達1.8英尺的鋼筋刺穿身體後，卡在上面。

該根鋼筋先是從納丹的左大腿刺穿，更因為重力加速度，整根穿過下腹部然後從上背的部分插出，看起來就像是整個人被「串」在上頭，模樣相當恐怖。從照片中還能看到鋼筋的表面並不平滑，而且還帶著些許的生鏽痕跡，這也讓醫護人員的救治工作變得更加困難。

報導中指出，一名在附近工作的工人帕爾瑪（Pankaj Parma）目睹了事故的發生，並立即將一部份突出的鋼筋切斷後，緊急將納丹帶到5英里（約8公里）外的醫院就醫。醫護人員花了約3小時的時間，將納丹大腿和側腹的部分切開，以便將鋼筋抽出做治療。

納丹進行完手術並住院14天後，於4月22日的時候順利康復出院。醫生薩米爾（Dr Samir Mishra）表示，這根鋼筋刺穿了納丹的橫膈膜跟小腸，但卻幸運地避開所有重要器官，距離肝臟只有2公分的距離；一開始大家不知道他哪些內臟的部分被刺穿，所以不敢貿然將鋼筋拉出，這樣很有可能造成病患的生命危險。