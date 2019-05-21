活抓南方四賤客「阿尼」！　俄漁夫捕獲奇特海底生物

▲ 費多索夫徒手抓起橘色的海洋生物。（圖／翻攝自IG@rfedortsov_official_account，下同）

國際中心／綜合報導

俄羅斯漁夫費多索夫（Roman Fedortsov）時常在IG分享外型奇特的海洋生物，根據他21日所發布的新照片，可見牠有著看似軟嫩光滑的橘色外皮，其中一端明顯可見向外伸展的短小尖狀觸鬚，而中間則是2塊白底黑點的構造。只不過，許多網友看了照片後笑稱，牠的外貌很像卡通「南方四賤客」角色「阿尼」。

根據費多索夫的貼文，他徒手抓起的橘色生物應該是海葵，且他發現牠的當下，牠仍活著。他提到，海葵是種無脊椎的捕食性動物，身體周邊圍繞著許多觸手，以浮游生物、貝類、魚蝦為食。

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據了解，費多索夫多年來在北冰洋海域捕魚，常常會撈到各式各樣的深海魚，並常常將照片分享上Instagram和推特。根據他先前的貼文，她也曾捕獲到短髭樹鬚魚（Linophryne brevibarbata），牠有著漆黑外表和異常尖銳的牙齒，巨大的頭部下面還長出細細的「腳」；他解釋，這其實隸屬於鮟鱇魚的一種，又被稱為「長鬍子的海魔鬼」。

▼ 短髭樹鬚魚有著尖銳的牙齒。（圖／翻攝Instagram／rfedortsov_official_account）

在 Instagram 查看這則貼文 Роман Федорцов（@rfedortsov_official_account）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 3 日 下午 8:00 張貼