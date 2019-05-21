花2000網購蛋糕幫男友慶生！師傅拍胸保證　取貨卻驚見「外星死胎」氣炸

▲英國網友訂了特殊蛋糕想為男友慶生，沒想到成品竟如外星死胎，讓她傻眼氣炸。（圖／FB／Nicola Keegan）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國網友雪倫（Sharon Bijin）為了幫愛健身的男友度過一個與眾不同的生日，上網訂購了「二頭肌」造型蛋糕，還提供一張樣品照供參考，沒想到這價值50英鎊（約2000元台幣）的蛋糕送到時，卻讓她傻眼氣炸，立馬到蛋糕師傅的臉書上怒刷負評，因為送來的成品簡直像個巨型「外星死胎」。照片PO網後，也吸引許多網友按讚直呼「超好笑！」

據《鏡報》報導，為幫男友傑伊歡度32歲生日，雪倫特地為熱愛健身的另一半上網訂購「二頭肌」造型的蛋糕。雪倫還給了蛋糕師傅一張樣品照參考，對方連連保證「可以做得比照片更好」，沒想到當收到成品帶回家打開後，卻發現內容物像個巨型「外星死胎」，讓她傻眼氣炸。

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▲樣品照（左）和成品差很大，讓看到的網友也笑噴。（圖／FB／Nicola Keegan）



44歲的雪倫說，「每個看到蛋糕都覺得是大腰果或外星死胎，我氣到直接到蛋糕師的臉書上留言抗議，卻被她封鎖，找朋友幫忙聯繫的時候，卻發現她已經完全刪掉自己的帳號」。雪倫表示，會這麼生氣的原因是，奇醜無比的死胎蛋糕花了整整50英鎊（約2000元台幣），對於兼職的她來說是很大一筆錢。

不過當雪倫把樣品和成品照做成對比，PO網分享後，收到許多網友按讚，並紛紛笑評，「超好笑哈哈哈哈」、「太糟糕了哈哈」、「可憐的男友」、「害我笑到發出豬叫」、「天阿太瞎了」，大家的歡笑聲也讓雪倫從鬱悶中釋懷，「現在我看到照片也很想笑」。