冰箱鮮紅絞肉標籤「姊的肉」…她秒聯想分屍兇殺案　一通電話揭真相

▲網友把冰箱絞肉標籤上名字，結果引發誤會。（圖／翻攝自推特／ヨシサキネコム16g@nagasakiinu）

記者林瑩真／編譯

將冰箱中的食物飲料貼上標籤，避免室友或家人誤吃，應該是很多人的習慣，不過標籤不清楚，恐怕變成凶殺案。一名網友就在推特PO出一則跟冰箱食物有關的誤會，一盤「姊姊的肉」差點讓人以為是凶殺案。

女網友「ヨシサキネコム16g」PO文，前幾日買了絞肉回家，但因為包裝不小心破掉，她只好重新拿保鮮膜包好，並做好標籤，方便讓家人辨認。誰料，當晚原PO就接到妹妹電話，氣急敗壞的要她趕快回家。

原來，原PO在標籤上寫的是「2019年／5月5日／姊姊的肉」，加上盤子上鮮紅的絞肉，讓妹妹立刻連想到凶殺案、分屍等畫面，「還以為妳被殺掉了，一直很害怕」，所以才打電話罵原PO，要她早點回家。

原PO透露，妹妹知道真相後，氣得罵她「是哪裡的肉呢？胸部嗎？所以妳才沒有胸嗎？」不過最後一家人把絞肉做成美味料理，好好的把肉吃下肚。

PO文吸引6萬4千多讚及3萬多轉推，網友紛紛留言「姊姊在哪裡」、「人肉漢堡排」、「一開始還沒反應過來，想通後整個爆笑」、「意外的皮下脂肪很少呢」、「難怪妹妹生氣啊」、「這樣推算姐姐是不是C罩杯」、「雖然知道真相，光聯想就想吐了」。