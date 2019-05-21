舊金山成功擠下蘇黎世！　成為「全球收入最高」城市

▲舊金山成為全世界薪水最高城市。（示意圖／達志影像）



國際中心／綜合報導

德意志銀行近日公布《2019年全國物價報告》（Mapping the World’s Prices 2019），從數據顯示 ，美國西部城市舊金山的排名持續飆升，目前已經打敗瑞士蘇黎世，成為全世界薪水、扣掉房租後可支配收入均為「排名第一」的城市。

據《彭博社》報導，在德意志銀行16日發布《2019年全國物價報告》中，德銀分析了全球56個大城市居民的生活成本和質量，包括購買力、安全、醫療護理、生活成本、房價收入比、通勤時間、污染和氣候8個方面。從而評比出舊金山的薪資、可支配收入皆為全世界最高，當地居民平均月薪為6526美元（約台幣20萬5000元），可支配收入為每月4710美元（約台幣14萬8000元）；而蘇黎世居民的平均月薪為5896美元（約台幣18萬5000元），可支配收入為每月4626美元（約台幣15萬5000元）。

報導中指出，在過去的五年中，舊金山分別在薪水以及扣掉房租後的可支配收入裡，上升了7名及21名。

德意志銀行吉姆里德（Jim Reid）、克雷格尼科爾（Craig Nicol）和亨利艾倫（Henry Allen）在報告中寫道，「美國科技行業快速增長有助於舊金山成為薪水最高的城市，雖然舊金山的生活成本每年都在增加，大多數的成本排名上升，然而，舊金山只有在「一戶兩房」的租金數據上，落後於香港。」

《2019年全國物價報告》數據中，全球世界上薪水最高城市前10名分別為：舊金山、蘇黎世、紐約、波士頓、芝加哥、雪梨、奧斯陸、哥本哈根、墨爾本、倫敦。

排名最低的10個城市由低到高的順序依次為：拉各斯、北京、馬尼拉、達卡、雅加達、孟買、里約熱內盧、開羅、上海、聖保羅。

