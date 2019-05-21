醒來全家死光！他熬夜讀書中午才起床…爸媽姐姐全遭割喉倒血泊亡

▲ 他一覺醒來發現全家都死了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓20日驚傳一起疑點重重的命案，一名15歲國中少年熬夜用功讀書，隔天不小心睡到早上11時30分，起床走出房間卻遍尋不著家人，沒想到走進姐姐的房間便看見50歲的爸爸、46歲的媽媽和18歲的姐姐全都倒在血泊中，嚇得他趕緊報警，驚慌的對警察說道，「我爸媽好像自殺了，請快點到我們家來。」

京畿道議政府市警察署指出，3名死者頸部都有被凶器刺出的傷口，房間內還留有血痕和凶器。少年接受警方調查時表示，「寫作業到凌晨4點，所以很晚睡，眼睛睜開的時候已經超過11點了，當時家人就都已經倒在姐姐房間裡。」

少年還提到，「爸媽和姐姐前一天下午討論家裡經濟狀況的問題時曾經提到一些悲觀的想法。」據悉，他死去的父親事業失敗，經濟上有困難，欠債上億；姐姐雖還就讀高二，但個性早熟，平時便會和父母討論家中大小事。

截至20日的消息指出，母親及女兒被發現時都躺在女兒床上，父親則死在地板上，現場沒有打鬥或有人自外部入侵的痕跡，少年手上也沒有傷口等任何犯案跡象。但警方說明，以凶器殺害家人再以凶器自殺的案例相當罕見，判斷是外人闖入家中犯案的可能性較高。

然而，21日最新調查結果指出，死去的父親身上有自殘造成的傷口，女兒手上則有防禦他人攻擊時出現的傷痕，母親身上卻沒有任何傷口。警方初步判斷是父親殺害妻子及女兒後自殺，但男子身上的傷口傷勢相當嚴重，仍需進一步調查。

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