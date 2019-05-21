保種大作戰！菲首度把「國鳥」菲律賓鷹出借給星國

▲被列為極瀕危物種的菲律賓鷹是菲國國鳥，有世界上「最高貴的飛翔者」美譽。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

被列為「極瀕危物種」的菲律賓鷹(Philippine Eagle)是菲國的國鳥，過去從未出借他國。但媒體報導，菲國將首度把此一「國寶」出借給新加坡。

菲律賓《每日詢問報》報導，菲律賓「環境與自然資源部」跟新加坡「野生動物保育集團」周一(20日)簽署了一項協定：菲律賓將出借一對菲律賓鷹給新加坡。牠們分別是15歲的喬瑟米卡(Geothermica)與17歲的桑畢西(Sambisig)。

這兩隻菲律賓鷹目前由「菲律賓鷹基金會」 (Philippine Eagle Foundation)飼養，牠們將於6月4日運往新加坡，預計將從7月起開放供民眾參觀。

菲律賓鷹(學名Pithecophaga jefferyi)又名食猿鵰(Monkey-eating Eagle)，是身長最長、翼面最大的現存鷹種，主要生活在民答那峨島雨林中。牠也是全球上體型最大、數量最稀少的鵰類之一，屬於大型鵰類，被人們讚美為世界上「最高貴的飛翔者」，有「鵰中之虎」美譽。

菲律賓鷹體態強健，相貌兇狠，體長1公尺，重達9公斤，兩翅展開時可達3公尺。但由於人類的濫捕以及開發土地造成森林急劇減少，這種曾遍布於菲律賓叢林、壽命可活到30歲的食肉動物如今已瀕臨滅絕。據估計，目前菲律賓鷹僅存不到800隻。

根據兩國協定，這對菲律賓鷹以及牠們的後代均歸菲律賓政府所有，鷹寶寶出生後將被送回菲律賓國內。「菲律賓鷹基金會」執行長薩爾瓦多(Dennis Salvador)表示，這兩隻菲律賓鷹的出借期為10年，期滿後新加坡可續借。

菲國環境部長希瑪圖(Roy Cimatu)表示，出借菲律賓鷹目的之一是為了儲備鷹種，防範棲息地爆發疾病或出現極端天然災害的風險，以及提高大眾對保護瀕危物種迫切性的認知。

希瑪圖同時表示，菲律賓當局正在研議將菲律賓鷹送往其他國家的計畫，但並未透露更多細節。