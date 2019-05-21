全球暖化不煞車　2100年海平面升兩公尺　1.8億人失家園

▲南極洲的冰原正在融解ing。（圖／j視覺中國)

國際中心／綜合報導

聯合國「氣候變遷政府間專家委員會」(IPCC)在2013年時估計，在溫室氣體沒有大幅減排情況下，地球將持續變暖，至2100年全球海平面將最高升高到98公分。

但最新一項研究指出：以目前的溫室氣體排放程度，全球海平面在2100年時很可能上升逾2公尺，屆時地球將有179萬平方公里陸地被淹沒，1.87億人流離失所。

英國布里斯托大學自然地理學教授班貝爾(Jonathan Bamber)，利用名為「結構化專家判斷」(structured expert judgement,SEJ)方法，邀請22名研究冰原的國際專家就目前格陵蘭島、西南極洲和東南極洲冰原(ice sheets)融解情況，預測未來海平面上升的幅度。

綜合各專家意見後，班貝爾發現：地球氣溫若在未來數十年內上升攝氏2度，到2100年時，海平面可能上升26公分；最高可到81公分。而格陵蘭島冰原融化會是讓海平面可能上升的主因。

最糟糕的情況是：假如溫度上升攝氏5度，全球海平面會因為南極洲冰原開始融化而上升得更高。預測到2100年，全球海平面可能上升62至238公分。屆時全球將失去179萬平方公里陸地，當中大部分是糧食生產地。孟加拉大部分地區將無法住人，倫敦、紐約和上海等大城市也將面臨嚴重威脅。

班貝爾表示，地球氣溫在未來數十年內上升攝氏5度的機會雖然約只有5%，但即使只有1%可能，也將會造成百年一遇的大洪水，切莫掉以輕心。