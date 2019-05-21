砸3400億規模最大！東京迪士尼海洋建第8主題園區　4大設施預計2022開放

▲東京迪士尼海洋將擴建第8個主題園區「Fantasy Springs」。（圖／翻攝自YouTube／東京ディズニーリゾート公式/TokyoDisneyResortOfficial，同下）

記者林瑩真／編譯

日本「東京迪士尼海洋」宣布將投入2500億（約新台幣712.6億元）擴建第8個主題園區「Fantasy Springs」，其中將以電影《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》及《彼得潘》為主題，預計2022年開園。

綜合日媒報導，東京迪士尼海洋時隔7年，將在7月啟用名為「翱翔」（Soaring）的新遊樂設施；東京迪士尼樂園也預計在2022年啟用《美女與野獸》的新主題園區。不過經營迪士尼的日本東方樂園公司（OrientalLand）宣布，將打造第8個主題園區「Fantasy Springs」，並於21日舉行動工典禮。

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▲新主題園區「Fantasy Springs」包含4個新的遊樂設施，還有酒店、商品店及餐飲店。

新主題園區「Fantasy Springs」除了4個全新的遊樂設施以外，園區內也包含酒店、商品店及餐飲店，此次工程等於將迪士尼海洋園區擴建2成，加上其他經費，總共要投入3400億日圓，是迪士尼海洋2001年開園以來最大規模的投資。

日本東方樂園會長加賀見俊夫表示，「Fantasy Springs」主題就是讓「魔法之泉指引前往迪士尼幻想世界」，希望打造出全世界只有東京才有、獨一無二的主題樂園，而這也會是一個讓遊客十分滿足的主題樂園。

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